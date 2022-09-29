Серия взрывов прогремела в Херсоне — СМИ | 360°

Мир 29 сентября 2022, 01:28 Поделиться Telegram

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Viber Серия взрывов прогремела в Херсоне — СМИ РИА «Новости»: шесть взрывов были слышны в небе над Херсоном РИА «Новости»

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В небе над Херсоном прогремела серия из шести взрывов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента. Как предполагается, работала российская система противовоздушной обороны (ПВО).

Уточняется, что следов от ракет систем ПВО в небе не видно, но в городе слышались звуки взрывов. Информация о пострадавших не поступало.

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ВСУ также нанесли ракетный удар по Новой Каховке в Херсонской области. Администрация района сообщила о восьми прогремевших взрывах, работает система ПВО.

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В Херсонской области, а также в Запорожской области, ДНР и ЛНР с 23 по 27 сентября прошли референдумы о вхождении этих территорий в состав России. Голосование показало, что подавляющее большинство участников высказались за присоединение к России.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов ранее заявил, что киевский режим и его кураторы виновны в гибели мирных людей в Донбассе.

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