Киевский режим и его кураторы несут ответственность за гибель мирных жителей в Донбассе — МИД | 360°

Власть 28 сентября 2022, 23:03 Поделиться Telegram

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Viber Киевский режим и его кураторы несут ответственность за гибель мирных жителей в Донбассе — МИД Дипломат Гаврилов: за гибель мирных жителей в Донбассе ответственны Киев и его кураторы РИА «Новости»

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Вся ответственность за гибель мирных жителей в Донбассе лежит на киевском режиме и его кураторах. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Текст выступления Гаврилова опубликован на сайте МИД России.

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«Ответственность за гибель мирных людей и разрушенные судьбы несет киевский преступный режим и его кураторы. Их кровь — на ваших руках», — подчеркнул Гаврилов.

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Свое заявление он сделал на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Ранее официальный представитель Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что украинские военные могут использовать полученное от стран Запада вооружение для атаки на перешедшие в состав России регионы по результатам референдумов.

Референдумы о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. В течение пяти дней — с 23 по 27 сентября — жители этих территорий голосовали. Абсолютное большинство мирных граждан поддержали вхождение регионов в состав России.

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