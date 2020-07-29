Серия политизированных кукол Барби выйдет в США

Четыре куклы из линейки будут связаны с руководящими должностями. Компания планирует таким способом привлечь внимание детей в формированию правительства страны.

По данным Lenta.ru, все четыре куклы будут разных национальностей, телосложения и цветов кожи. Производитель хочет вдохновить юных американок на осознание важности их роли в борьбе за свои права.

Ранее американский рэпер Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США. Но шансов на победу у него по нулям, считает заместитель директора Института международных исследований Виктор Мизин. Демократы на нем не остановятся и выдвинут еще одного своего представителя. Уэст — человек, непригодный по медицинским показателям. Подобные выдвижения стимулируются демократической партией, сослался Мизин на экспертов. По его словам, рэпер будет не единственным кандидатом от демократической партии.