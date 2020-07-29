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    29 июля 2020, 13:41

    Серия политизированных кукол Барби выйдет в США

    Дарья Морозова

    Компания Mattel, Inc решила выпустить серию политизированных кукол Барби. Это события приурочили в предстоящим выборам в США. Об этом сообщил портал «Политика сегодня» со ссылкой на АВС News.

    Четыре куклы из линейки будут связаны с руководящими должностями. Компания планирует таким способом привлечь внимание детей в формированию правительства страны.

    По данным Lenta.ru, все четыре куклы будут разных национальностей, телосложения и цветов кожи. Производитель хочет вдохновить юных американок на осознание важности их роли в борьбе за свои права.

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