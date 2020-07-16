«Почему нельзя найти симпатичного демократа?» Канье Уэсту предсказали провал на выборах США

Американский рэпер Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США. Но шансов на победу у него по нулям, сказал в разговоре с «360» дипломат, политолог, историк, заместитель директора Института международных исследований Виктор Мизин. Демократы на нем не остановятся и выдвинут еще одного своего представителя.

Шансов, несмотря ни на что, у него никаких, уверен собеседник. Уэст — человек непригодный по медицинским показателям.

Подобные выдвижения стимулируются демократической партией, сослался Мизин на экспертов.

Не понимаю, почему им нельзя было найти какого-то симпатичного молодого демократического, хорошо говорящего губернатора, которых масса Виктор Мизин, политолог

По его словам, рэпер будет не единственным кандидатом от демократической партии.

Раньше нынешний президент США Дональд Трамп «шел как паровоз», теперь же его шансы переизбраться в ноябре крайне малы, отметил собеседник «360». Сейчас все делается для того, чтобы остановить главу государства.

Мизин также отреагировал на нынешнюю обстановку в Америке.

«Комментируя это, я обычно употребляю слово „вакханалия“. Были какие-то протесты во время Вьетнамской войны, когда был фактически перекрыт Нью-Йорк. Но до такого ужаса, как сейчас, не доходило», — заявил он.

Сейчас в США людям не до смеха, там идет настоящая гражданская война, доходящая иногда до маразма. Говорят, что белые люди — операция генетическая, а Христос был черным.

«Поэтому я считаю, что, с одной стороны, это клоунада, а с другой стороны, это показатель того, насколько поляризована вся американская жизнь. И это напоминает ситуацию 1960-х годов, когда была принята 13-я поправка, и рабство было запрещено», — отметил политолог.

К чему придет Америка, это совершенно непонятно. Я боюсь, как бы не было вооруженных столкновений белых отрядов и чернокожих вооруженных Виктор Мизин, политолог

Мизину уже хочется спеть строчку из известной песни «Goodbye America, где я не был никогда», потому что в такую страну приезжать уже «действительно страшно».

При этом, по мнению историка, США не развалятся. Эта страна обладает большим внутренним экономическим и моральным потенциалом. Он считает, что этот маразм «будет преодолен».

Уэст выдвигается от комитета «Канье 2020». В качестве партии в нем указана аббревиатура BDY. По словам артиста, она расшифровывается «День рождения». Представитель рэпера внес необходимую сумму и заполнил бумаги 15 июля. Этот день был последним для регистрации кандидатов на должность президента.