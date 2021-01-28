Netflix выпустит аниме-сериал о Ларе Крофт

Новая работа будет продолжением истории трилогии Tomb Raider. За производство возьмется компания Legendary. Сценарий к сериалу напишет Таша Хуо, известная благодаря приквелу фэнтезийного сериала «Ведьмак» The Witcher: Blood Origin.

Когда выйдет аниме-сериал, пока не известно.

Два фильма о Ларе Крофт с Анджелиной Джоли в главной роли вышли в 2001 и 2003 годах. Общая касса по всему миру — 432 миллиона долларов. Молодую авантюристку в кинокартине 2018 года сыграла шведка Алисия Викандер, писало ИА Nation News. Однако лента с ее участием собрала 274 миллиона долларов при бюджете в 94 миллиона долларов.

Видеоигры Tomb Raider, посвященные приключениям героини, выходят с 1996 года. В общей сложности они проданы тиражом более 58 миллионов копий. Tomb Raider считается одной из самых успешных игровых франшиз в истории.