Немецкий журналист раскритиковал коллег за поздравление Лаврова

Известный своими антироссийскими взглядами журналист немецкого таблоида Bild Джулиан Репке своих коллег с телеканала ARD пропагандистами культа личности. Дело в том, что журналисты решили поздравить с юбилеем министра иностранных дел России Сергея Лаврова на своей странице в Twitter.

Журналисты московской редакции ARD поздравили Сергея Лаврова с 70-летие и отметили, что он занимает этот пост с 2004 года и стал уже настоящим марафонцем. К своей записи они прикрепили репост российского представительства НАТО, где размещены фотографии из недавно выпущенного альбома.

«По случаю дня рождения вы можете приобрести книгу с фотографиями Лаврова», — говорится в посте ARD.

Этот твит возмутил журналиста Bild Джулиана Репке. Он опубликовал статью, где назвал действия своих коллег «немыслимым скандалом». По его словам, во время пандемии коронавируса Россия якобы продвигает какие-то теории заговора вокруг появления этого возбудителя. О чем именно идет речь в материале Репке не сообщается, а также не приводятся никакие доказательства.

Предложение купить альбом с фотографиями российского министра журналист назвал «пропагандой культа личности».

В минувшую субботу министру иностранных дел России Сергею Лаврову исполнилось 70 лет. Президент Владимир Путин присвоил ему звание Героя Труда.