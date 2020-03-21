Путин присвоил Лаврову звание Герой Труда

Президент России Владимир Путин присвоил министру иностранных дел Сергею Лаврову звание Герой Труда. Главе внешнеполитического ведомства сегодня исполнилось 70 лет.

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Лаврову Сергею Викторовичу — Министру иностранных дел Российской Федерации», — сказано в указе главы государства.

Также званием Героя Труда за заслуги в строительстве Крымского моста награжден гендиректор ООО «СГМ-МОСТ» Александр Островский.

Сергей Лавров родился 21 марта 1950 года в Москве. Он окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) и стал работать в посольстве СССР в Республике Шри-Ланка. Министром иностранных дел России Лавров стал в марте 2004 года про указу президента. До этого был постоянным представителем страны при ООН.

Внешнеполитическое ведомство Лавров возглавляет уже более 16 лет, пишет RT. За годы своей работы он успел получить десятки наград и благодарностей. При этом награды не только российские, но и зарубежные. Министр удостоился ордена Почета, ордена Дружбы народов, ордена Сербского флага I степени и многих других.