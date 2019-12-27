Сергей Зверев обжалует в ЕСПЧ штраф за пикет у Кремля

Оштрафованный за одиночный пикет под стенами Кремля стилист Сергей Зверев обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Он был задержан 3 марта, когда выступил против строительства завода на берегу Байкала.

Как сообщила РИА «Новости» его адвокат Татьяна Глушкова, Зверев считает, что был лишен права на выражение мнения и на справедливый суд. Он уточнила, что одиночный пикет не требует согласования. В то же время, закон о митингах «запрещает проводить любые мероприятия «в непосредственной близости от резиденции президента». Однако границы близости не определены.

Это 10 метров, 100 метров? Если бы были границы, то можно было бы определить, что он нарушил Татьяна Глушкова адвокат

Помимо этого, ЕСПЧ не считает такой абсолютный запрет оправданным, поэтому призывал оценивать конкретное мероприятие. По мнению Глушковой, это был одиночный и абсолютно мирный пикет. Наказание за него оказалось не пропорциональным. В мае суд обязал стилиста выплатить 15 тысяч рублей. Позже сумма штрафа была уменьшена до десяти тысяч.

Сергей Зверев протестовал против строительства завода по розливу воды около иркутского поселка Култук. В марте после признания положительной экологической экспертизы незаконной, возведение предприятия было приостановлено.