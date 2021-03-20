Сергей Лавров прилетит в Китай на следующей неделе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на следующей неделе отправится в Китай. Его рабочий визит в Поднебесную продлится два дня — с 22 по 23 марта. Об этом сообщили на сайте МИД РФ.

Лавров 23 марта в Гуйлине встретится со своим китайским коллегой Ван И.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудят текущее состояние и перспективы российско-китайского стратегического взаимодействия, вопросы организации контактов на высшем и высоком уровнях и подготовки мероприятий, приуроченных к 20-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой», — говорится в сообщении МИД.

В министерстве добавили, что на встрече поговорят о координации действий в условиях пандемии и преодолении трудностей, вызванных ограничениями, пишет RТ.

Министры затронут вопросы двустороннего сотрудничества и региональных проблем, включая взаимодействие стран в рамках ООН, ШОС, БРИКС, РИК и других форматов. В конце встречи Лавров и И примут совместное заявление по глобальному управлению в сложившейся в мире ситуации.