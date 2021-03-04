Захарова раскрыла характер Лаврова в жизни и на работе

Люди, как глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, встречаются редко. Так о нем отозвалась официальный представитель МИД России Мария Захарова на шоу «Алена, блин!» на YouTube-канале Super.

«Он выдающаяся личность, уникальный человек. Сочетание высочайшего уровня профессионализма и при этом настоящий человек. Сочетание, нечасто встречающееся в наше время», — заявила Захарова.

Для сотрудников министерства жизнь и работа неразрывно связаны, отметила она.

Лавров пишет стихи. По мнению Захаровой, поэзия у главы ведомства «настоящая», по сравнению с которой ее творчество — просто хобби.

«В МИД есть давняя традиция творчества, это не только сейчас возникла. У нас исторически дипломаты пишут стихи, пьесы, художественные произведения», — рассказала Захарова.

Поэзией увлекался и бывший министр иностранных дел Евгений Примаков.

Лавров оценил первую песню Захаровой «Верните память» и посоветовал опубликовать ее как можно скорее, написал сайт kp.ru.