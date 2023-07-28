Мир 28 июля 2023, 04:39 Серфер отбился от акулы-людоеда и добрался до берега с прокушенной ногой Nine News: серфер отбился от акулы и с прокушенной ногой доплыл до берега в Австралии Freepik

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В Австралии серфер смог отбиться от напавшей на него акулы-людоеда и доплыть до берега с прокушенной ногой. Об этом сообщил местный телеканал Nine News.

Нападение произошло 24 июля недалеко от города Перт. На молодого мужчину напала акула-людоед, когда он катался на серфе в 600 километрах от берега. Хищница скинула серфера с доски и прокусила ему ногу.

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Австралиец смог отбиться от акулы и, несмотря на серьезную рану, сумел забраться на доску и доплыть до берега. Там ему оказали первую помощь и доставили в больницу. Очевидцы рассказали, что серфер потерял много крови, но смог сохранить самообладание в экстремальной ситуации.

Телеканал сообщил, что через 15 минут после нападения большая белая акула снова кружила у побережья. Туристов предупредили об опасности.

Акулы-людоеды начали миграцию на север и в будущем способны обосноваться в водах Великобритании. Об этом сообщили ученые, отслеживающие популяции нескольких сотен белых акул. По мнению исследователей, британские воды по температурному режиму являются идеальными для акул.