Мир 07 июля 2023, 10:42 Британцев предупредили об акулах-людоедах Daily Mail: акулы-людоеды скоро могут обосноваться у берегов Великобритании Unsplash

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Акулы-людоеды начали миграцию на север и в будущем способны обосноваться в водах Великобритании. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на исследования компании Ocearch.

Ученые, отслеживающие популяции нескольких сотен белых акул, считают, что летом особи отправятся к берегам английского графства Корнуолл и Ирландии.

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Авторы материала напомнили британцам, что больших белых акул возле берегов Великобритании ранее встречали крайне редко.

По мнению исследователей, британские воды по температурному режиму являются идеальными для акул. В летний период воды прогреваются до 20 градусов, становясь привлекательными для них.

Ранее в Австралии четырехметровая белая акула напала на пловца в пляже в Сиднее и разорвала его на две части. Это был первый подобный случай за последние 60 лет. Очевидцы сумели снять трагедию на видео.