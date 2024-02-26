Спецоперация 26 февраля 2024, 10:47 Зеленского уличили в занижении потерь ВСУ в 16 раз Председатель Рогов опроверг заявление Зеленского о потерях ВСУ в 31 тыс. солдат РИА «Новости»

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Украинская армия потеряла около 30 тысяч военнослужащих только за время летнего контрнаступления 2023 года. Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что президент Владимир Зеленский занизил боевые потери своей страны во много раз. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Это не потери для ЗеФюрера, поэтому он даже про них и не говорит, а твердит про какую-то виртуальную 31 тысячу, существенно занижая число реальных потерь. Такое количество безвозвратных потерь у ВСУ было всего за один летний месяц прошлогоднего „контрнаступа“», — сказал общественник.

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По подсчетам Владимира Рогова, за два года спецоперации потери Вооруженных сил Украины превысили официально названное число в более чем 16 раз: получили ранения и погибли по меньшей мере 500 тысяч военнослужащих. Он заявил, что это подтвердило большое количество могил под украинским флагом на контролируемой киевским режимом территории.

Владимир Зеленский оценил потери ВСУ на пресс-конференции в Киеве. Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что реальные данные скрыли, чтобы не выплачивать компенсации.