Эксклюзив 22 января 2024, 12:55 «Серьезная инициатива». Лавров добьется важных договоренностей по Украине на заседании СБ ООН Политолог Станкевич: Лавров озвучит важные инициативы по Украине на СБ ООН РИА «Новости»

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Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН по Ближнему Востоку и Украине будет двуплановым — не исключено, что министру удастся добиться каких-то важных договоренностей кулуарно. Таким мнением с «360» поделился политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.

Он напомнил, что о планируемом визите Лаврова стало известно еще месяц назад и уже тогда было понятно, что «это визит непростой».

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«У него есть как бы два плана: первый — очевидный, второй — непубличный. Очевидный план состоит в том, что глава МИД донесет российскую позицию лично, хотя в принципе с этим неплохо справлялся и постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Раз сам Лавров пересек Атлантический океан, значит, надо сказать что-то важное. И я надеюсь, что это будет какая-то серьезная миротворческая инициатива. Хотелось бы на это надеяться, но уверенности нет», — заметил Станкевич.

Он добавил, что, скорее всего, перед дипломатом стоит и вторая цель.

«На полях ООН удобно встречаться с ответственными представителями крупных держав, чтобы протестировать разные варианты выхода на дипломатическое урегулирование в основных конфликтных регионах, начиная, конечно, с Украины, но не только», — пояснил политолог.

По его словам, конфликт вокруг сектора Газа, который «воспламенил Ближний Восток», может вот-вот вылиться в «большой региональный пожар» и это вызывает «серьезную тревогу». У России есть свои «исторические возможности» влиять на ситуацию, указал эксперт.

«Возможно, Лавров попытается об этом договориться. Один план будет виден на экранах, другой, скорее всего, пройдет кулуарно, и, может быть, там как раз состоятся какие-то главные договоренности», — предположил Сергей Станкевич.

Лавров пробудет в Нью-Йорке с рабочим визитом до 24 января.