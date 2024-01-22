Мир 22 января 2024, 07:27 Лавров прилетел в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН Глава МИД России Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании СБ ООН РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава российского МИД Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк с рабочим визитом. Там он примет участие в мероприятиях по линии Совета Безопасности ООН. Об этом сообщило РИА «Новости».

Министр иностранных дел России пробудет в Нью-Йорке до 24 января. Лавров примет участие в ежеквартальных открытых дебатах Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке, в том числе там затронут палестинский вопрос. Также министр посетит инициированное российской стороной заседание Совбеза по конфликту на Украине.

Реклама

Накануне дипломат заявил, что Россия осуждает удар ВСУ по рынку в Донецке, в результате которого погибли более 20 человек. По словам министра, замалчивание ситуации в мировом сообществе считается негласным одобрением убийств мирного населения.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что на заседании Совбеза ООН с участием Лаврова обсудят атаку украинских боевиков по Донецку. Встреча состоится по инициативе российской стороны.