В Болгарии и Сербии активисты устроили акции в поддержку спецоперации России по денацификации Украины. Люди вышли на улицы с плакатами и осудили русофобскую политику ЕС и НАТО.

Болгары выразили свою позицию 3 марта на национальном празднике — Дне святой свободы, в который чтят освобождение страны от османского ига. Местные жители принесли на мероприятие с российскими флагами. Ролик агентства News24sofia появился на YouTube.

Присутствовавшие на шествии «Признательная Болгария» у подножья памятника Шипка в буквальном смысле освистали местных чиновников за поддержку русофобской политики ЕС и НАТО.

Митинг в поддержку России устроили и в Белграде. У памятника Николаю II собрались сотни людей с российскими флагами, изображениями президента РФ Владимира Путина и плакатами с символичной буквой Z.

Смысл латинских букв V и Z, нанесенных на российскую военную технику, которая участвует в спецоперации, ранее объяснили в Минобороны РФ. Они символизируют фразы «Сила в правде», «Задача будет выполнена» (V) и «За Победу» (Z).