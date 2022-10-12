Сербский министр назвала утечку на нефтепроводе «Дружба» частью энергетической войны | 360°

Мир 12 октября 2022, 13:53 Поделиться Telegram

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Viber Сербский министр назвала утечку на нефтепроводе «Дружба» частью энергетической войны Вице-премьер Сербии Михайлович назвала диверсию причиной аварии на нефтепроводе «Дружба» РИА Новости

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Причиной возникновения утечки на нефтепроводе «Дружба» является умышленная диверсия. Об этом заявила министр энергетики и горного дела Сербии, вице-премьер Зорана Михайлович, ее слова привела пресс-служба ведомства.

«Ситуация на нефтепроводе „Дружба“ является продолжением истории с газопроводами „Северный поток“ и „Северный поток — 2“. Изначально мы предполагали, что проблема в некой поломке, но теперь очевидно, что причиной стала диверсия», — сказала она.

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По словам министра, в мире сейчас идет энергетическая война.

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«Речь об энергетической войне. Затронута важнейшая энергетическая и транспортная инфраструктуры, без которой невозможно существование промышленности и экономики. Следующим шагом может стать настоящая война», — заявила Михайлович.

Утром в среду стало известно, что одна из ниток нефтепровода «Дружба» разгерметизировалась в Польше. По этому маршруту нефть перегоняют в Германию, писал RT.

Официальных заявлений о причинах аварии пока не поступало.

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