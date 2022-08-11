Сербские фермеры перекрыли дороги из-за роста цен на топливо

Забастовки фермеров против роста цен на топливо переместились в столицу Сербии. Протестующие перекрыли дороги в Нови-Сад, а в четверг отправились в Белград, чтобы добиться встречи с премьер-министром, сообщил РЕН ТВ.

Аграрии пожаловались на то, что из-за цен на топливо и политики властей их расходы увеличились на 200%. Они пригнали больше 70 тракторов в центр города Нови-Сад, перекрыли дороги и потребовали принять меры. Акция длилась до глубокой ночи. Фермеры предупредили, что 11 августа отправятся в Белград, чтобы лично озвучить премьер-министру Ане Брнабич свои предложения.

По информации ИА «Красная весна», они не собирались ехать в столицу, а звали главу правительства к себе. Встреча с ней была назначена на 09:00 (10:00 по московскому времени). Фермеры требуют ввести максимальную цену на топливо в 170 динаров (1,45 евро) и минимальную закупочную на семена подсолнечника в 700 евро за тонну, а также выдать субсидии, заморозить платежи по кредитам и отменить штрафы участникам предыдущих акций протеста.

Фермеры Нидерландов тоже вышли на протесты. Во время одной из акций они заблокировали автомагистрали, сбросив на них навоз, мусор и сено.