Навоз стал символом протеста. Недовольство нидерландских фермеров вышло на дороги

Протесты в Нидерландах достигли апогея — в среду фермеры заблокировали автомагистрали, сбросив на них навоз, мусор и сено. Протестующие подожгли кучи вдоль дорог, устроив настоящий апокалипсис на автотрассах. Так они выразили недовольство планами правительства по сокращению выбросов азота.

Азотная политика

Волна недовольства пошла после предложения министра природы и азотной политики Кристианны ван дер Валь сократить выбросы азота на 70% в 131 районе страны. Фермерам предписано уменьшить поголовье скота, чтобы окружающие территории смогли восстановиться. Это вызвало бурю протестов среди аграриев и некоторых оппозиционных партий. Фермеры заявили, что программа по сокращению выбросов азота угрожает разрушить сельское хозяйство и вывести их из бизнеса. Исполнение этого закона приведет к закрытию примерно 30% животноводческих ферм.

Правительство Нидерландов планирует сократить выбросы загрязняющих веществ на 50% к 2030 году. Правящая коалиция назвала это «неизбежным переходом» к улучшению качества почвы, воздуха и воды. Нидерланды известны своими интенсивными методами веления сельского хозяйства, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). Фермеры заявили, что правительство не представило четкой картины их будущего на фоне предлагаемых реформ в сфере азотной политики.

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Для урегулирования ситуации кабинет министров назначил члена Народной партии за свободу и демократию Йохана Ремкеса в качестве посредника. Министры сочли его кандидатуру подходящей, однако протестующие с ними не согласились — Ремкес был заместителем премьер-министра Нидерландов Марка Рютте и ярым сторонником азотной политики.

«Кабинет делает ошибку за ошибкой. Теперь предложили посредника, который выступает за одну из сторон и не может изменить цели», — приводит слова вице-председателя Сил обороны фермеров Йоса Убельса издание Milknews.

«Место для всех идей»

Переговоры назначили на август. Планируется, что на них будут присутствовать либо министр азота Кристианна ван дер Валь, либо министр сельского хозяйства Хенк Стагхаувер. Помимо фермеров и природоохранных организаций Ремкес пригласил представителей банковский сферы и производителей кормов. В послании говорится, что переговоры — это «место для всех идей, чтобы реализовать стоящие перед нами задачи».

Согласно пресс-релизу Министерства сельского хозяйства, природы и качества продуктов питания, на переговорах речь пойдет не только об азотной политике, но и о будущем сельского хозяйства Нидерландов.

«Я рассматриваю переговоры как поворотный момент: вместе выйти из тупика», — заявил Ремкес.

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Приглашение не оценили

На следующий день после приглашения фермеры вышли на демонстрации — они не поверили, что правительство может пересмотреть цели и сроки реализации мер по сокращению выбросов азота.

В конце июля обстановка накалилась, фермеры блокировали трассы, сбрасывая на шоссе кучи мусора, навоза, сена и асбеста.

Власти Нидерландов считают, что действия фермеров зашли слишком далеко. Их действия угрожают безопасности дорожного движения.

«Протест — это фундаментальное право, и пока оно остается в рамках закона, многое возможно», — говорится в совместном заявлении экстренных служб и министерств.

Полиция призвала протестующих остановиться и не усугублять ситуацию, правоохранительные органы намерены расследовать, кто несет ответственность за эту акцию.

Последствия протестов

Протестующие полностью или частично заблокировали несколько автодорог в центральной и восточной части Нидерландов, расчисткой занимаются пожарные службы. К концу для несколько дорог освободили от мусора и навоза, но некоторые остались не расчищенными из-за угроз, которы поступали в адрес компаний, участвующих в уборке, сообщило агентство Associated Press.

На трассе вблизи Меппель-Норд автомобиль на повороте налетел на балки и обломки. По предварительным данным, пострадавших нет.

Местные СМИ сообщили, что в одном месте демонстранты оставили плакат: «Извините за неудобства, Рютте IV доводит нас до отчаяния» и очень большую надпись «помогите» красным цветом. Речь шла о коалиционном правительстве премьер-министра Рютте.