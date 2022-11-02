Сербская армия сбила беспилотник над военной частью рядом с Косово | 360°

Мир 02 ноября 2022, 22:38 Сербская армия сбила беспилотник над военной частью рядом с Косово Минобороны Сербии сообщило о сбитом беспилотнике над городом Рашка рядом с Косово Pxhere

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Армия Сербии сбила беспилотник над городом Рашка, который находится рядом с административной линии с Косово и Метохией. Об этом в среду сообщило Минобороны страны.

«Подразделения армии Сербии сегодня во второй половине дня после своевременного обнаружения и слежения нейтрализовали коммерческий дрон, который двигался по направлению от Копаоника к Рашке», — отметили в ведомстве.

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Вооруженные силы Сербии сбили беспилотник с применением «мер электронной борьбы» рядом с военными объектами гарнизона Рашка.

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Накануне премьер-министр республики Ана Брнабич и глава минобороны Милош Вучевич сообщали, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) неустановленного происхождения вел наблюдение за военными частями армии Сербии близ административной линии с Косово и Метохией. Власти республики обещали сбивать дроны в случае повторения ситуации.

Напряженность в районе административной линии обострилась после того, как в ночь на 1 ноября вступило в силу решение об обязательной перерегистрации автомобилей с номерами Сербии. В Косове начали выдавать автолюбителям с полученными от сербских властей номерами письменные предупреждения.

В среду в Сети появились кадры, на которых сербская военная техника направляется к границе с Косово и Метохией. Вучевич объявил, что вооруженные силы республики перевели в статус повышенной боевой готовности из-за напряженной ситуации в непризнанном регионе.