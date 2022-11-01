Сербскую военную технику направили к границе с Косово и Метохией | 360°

Мир 01 ноября 2022, 16:24 Сербскую военную технику направили к границе с Косово и Метохией Кадры с направляющейся в сторону Косово сербской военной техникой появились в Сети

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Сербская военная техника направляется в сторону административной линии с Косово и Метохией. Кадры с колоннами начали публиковать в Сети местные жители.

Глава Минобороны Сербии Милош Вучевич сообщил, что вооруженные силы страны привели в повышенную боевую готовность из-за напряженной ситуации в непризнанном Косове и Метохии.

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«Президент республики, верховный главнокомандующий, отдал приказ сербской армии повысить уровень боевой готовности, чтобы она могла выполнить любую задачу», — сказал министр в эфире Happy TV.

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Он отметил, что ситуация в Косове и Метохии сейчас напряженная. Представители непризнанной территории начали применять решение о запрете сербских госномеров на автомобилях. Вучевич подчеркнул, что сербские власти «не планируют воевать» и хотят выстроить нормальный диалог, однако армия готова выполнить любую задачу по приказу верховного главнокомандующего страны, сообщил RT.

Ранее американские власти призвали косовское правительство продлить срок перерегистрации машин для проживающих на севере граждан Сербии. При этом с 1 августа в Косове прекратили действовать сербские документы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала такое решение шагом «к изгнанию сербов из региона».