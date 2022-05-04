Сербия заявила, что не верит в политику санкций

Сербия не верит в политику санкций, поскольку сама много лет являлась жертвой ограничений. Об этом заявил президент республики Александр Вучич в интервью немецкой газете Handelsblatt.

«Что касается санкций: мы на протяжении десятилетий были жертвами санкций, мы не верим в политику санкций. У нас собственные интересы, и мы не часть ЕС. К сожалению», — отметил Вучич.

Он сообщил, что порядка 76% сербов выступают против санкций в отношении РФ. При этом Брюссель, по словам Вучича, заявлял Белграду, что присоединение к мерам против Москвы улучшило бы ситуацию в процессе вступления в Евросоюз.

«Ни на кого в России не произведет впечатления то, присоединится Сербия к санкциям или нет. С другой стороны, мы имеем свои национальные интересы касательно Косова и других вопросов, в которых Россия поддерживает нашу позицию», — сказал Вучич.

Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич сообщила о том, что страна смогла пережить самые тяжелые месяцы зимы благодаря льготной цене на российский газ.