Мир 20 апреля 2024, 18:23 Сербия выступила против резолюции по Сребренице на ГА ООН Брнабич: голосование по резолюции о Сребренице может подорвать авторитет ООН РИА «Новости»

Читать 360tv в

Предстоящее голосование по резолюции о геноциде в Сребренице в июле 1995 года на Генеральной ассамблее ООН может обесценить термин «геноцид» и подорвать авторитет деятельности ООН как крупнейшей международной организации, выступающей за мир и стабильность. Такое заявление сделала бывший премьер, председатель скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич, сообщило РИА «Новости».

Брнабич провела встречу с госсекретарем по вопросам Европы и Евразии Джеймсом О’Брайаном. На брифинге после этого мероприятия она отметила, что, если резолюция по Сребренице будет в повестке ГА ООН, вопрос о геноциде впервые будет решаться с помощью обычного голосования. Ана Брнабич напомнила, что тема с геноцидом была в повестке ГА ООН всего два раза, в обоих случаях ее принимали при консенсусе.

Реклама

«Все это время наивысшие авторитеты по вопросу геноцида, холокоста и военных преступлений, такие как (израильские историки — прим. ред.) Иегуда Бауэр и Эфраим Зурофф, говорят, что (в Сребренице — прим. ред.) произошло военное преступление, но не было геноцида», — указала она.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что если 11 июля признают Международным днем памяти геноцида в Сребренице, Республика Сербская распадется. Рассмотрение резолюции назначили на 27 апреля.