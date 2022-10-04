Сербия отменит безвизовый режим для не входящих в ЕС стран | 360°

Все новости

Наука

04 октября 2022, 23:58

Вероятность в 15%. Луна ждет российских космонавтов, но сложностей много

Мир

04 октября 2022, 23:58

Марин Ле Пен отказалась надевать водолазку ради экономии электроэнергии

Реклама

Здоровье

04 октября 2022, 23:57

Педиатр Фукс посоветовал давать детям капусту и шпинат для развития

Спецоперация

04 октября 2022, 23:56

Украина заговорила о расчленении России с подачи США — СМИ

Происшествия

04 октября 2022, 23:43

Злоумышленники разгромили кладбище в Пермском крае

Интересное

04 октября 2022, 23:43

Занятия музыкой улучшат кратковременную память

Эксклюзив

04 октября 2022, 23:39

«Неправда». Источник сообщил, что некрофил из Подмосковья не работал ритуальным агентом

Мир

04 октября 2022, 23:37

Европейские авиакомпании не пустили россиян на борт. Но отстоять свои права можно

Спорт

04 октября 2022, 23:37

Талалаеву предложили возглавить армянскую сборную по футболу

Мир

04 октября 2022, 23:08

Сербия отменит безвизовый режим для не входящих в ЕС стран

Президент Сербии Вучич анонсировал отмену безвизового режима для не входящих в ЕС стран

Читать 360tv в

К концу года власти Сербии изменят миграционную политику, заявил президент республики Александр Вучич. На встрече с лидерами Австрии и Венгрии он рассказал, что планирует отменить безвизовый режим со странами, не входящими в Евросоюз, сообщило агентство Associated Press(AP).

«Таким образом, мы предотвратим ситуацию, когда кто-то использует Сербию в качестве страны прибытия, но не из-за своих реальных потребностей, а для нелегальной миграции на запад», — подчеркнул сербский лидер.

Реклама

По данным издания, на такой шаг власти республики вынуждены пойти из-за наплыва индийцев. Авторы статьи отметили, что туристы используют Сербию в качестве перевалочного пункта для дальнейшего въезда в Евросоюз.

Реклама

Ранее украинский посол Владимир Толкач призвал сербское руководство присоединиться к антироссийским санкциям. Это требование вывело из себя президента Александра Вучича. Он заявил, что республика не позволит иностранным государствам давить на себя. Глава государства посоветовал Украине «читать лекции кому-то другому».

Визы

Сербия

Евросоюз

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама