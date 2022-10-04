Сербия отменит безвизовый режим для не входящих в ЕС стран | 360°

Мир 04 октября 2022, 23:08 Поделиться Telegram

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Viber Сербия отменит безвизовый режим для не входящих в ЕС стран Президент Сербии Вучич анонсировал отмену безвизового режима для не входящих в ЕС стран ConvertKit/Unsplash. com

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К концу года власти Сербии изменят миграционную политику, заявил президент республики Александр Вучич. На встрече с лидерами Австрии и Венгрии он рассказал, что планирует отменить безвизовый режим со странами, не входящими в Евросоюз, сообщило агентство Associated Press(AP).

«Таким образом, мы предотвратим ситуацию, когда кто-то использует Сербию в качестве страны прибытия, но не из-за своих реальных потребностей, а для нелегальной миграции на запад», — подчеркнул сербский лидер.

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По данным издания, на такой шаг власти республики вынуждены пойти из-за наплыва индийцев. Авторы статьи отметили, что туристы используют Сербию в качестве перевалочного пункта для дальнейшего въезда в Евросоюз.

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Ранее украинский посол Владимир Толкач призвал сербское руководство присоединиться к антироссийским санкциям. Это требование вывело из себя президента Александра Вучича. Он заявил, что республика не позволит иностранным государствам давить на себя. Глава государства посоветовал Украине «читать лекции кому-то другому».

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