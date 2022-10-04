Вучича разозлил призыв посла Украины ввести санкции против России | 360°

Мир 04 октября 2022, 15:23 Поделиться Telegram

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Viber Вучича разозлил призыв посла Украины ввести санкции против России Президент Сербии Вучич: страна не позволит давить на себя в вопросе санкций против России РИА «Новости»

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Сербия не позволит иностранным государствам давить на себя, заявил президент страны Александр Вучич в ответ на слова украинского посла Владимира Толкача, призвавшего ввести антироссийские санкции. Вучича процитировал канал N1.

Накануне дипломат заявил, что Украине все сложнее понимать доводы Сербии, которая отказывается вводить эти санкции, в то время как гибнут дети. Вучич подчеркнул, что в результате бомбардировок НАТО погибли «десятки сербских мальчиков и девочек».

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«Я не помню ни одного запроса со стороны Украины о проведении внеочередного заседания Совбеза ООН или о введении санкций», — добавил он.

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Президент Сербии посоветовал Украине «читать лекции кому-то другому» и не указывать его стране, как поступать.

«Если иностранные дипломаты считают, что пришло время нагло давить на нашу страну, то они выбрали неподходящий момент. Мы не позволим делать это даже тем, кто намного сильнее. Ничего плохого против Украины мы не сделали», — заявил Александр Вучич.

Глава МВД Сербии Александр Вулин также отметил, что Украине и всем странам, которые добиваются расследования военных преступлений во время российско-украинского конфликта, «еще не поздно потребовать, чтобы судили и убийц сербских детей при агрессии НАТО», поскольку военные преступления не имеют срока давности.

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