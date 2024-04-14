Мир 14 апреля 2024, 21:12 Сербия нашла нового поставщика истребителей вместо России FT: санкции отпугнули Сербию от покупки истребителей у России Википедия

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Новым поставщиком истребителей в Сербию станет Франция. Балканская страна отказалась от дальнейшей закупки российских военных самолетов из-за угрозы международных санкций. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Financial Times.

Сделка на три миллиарда евро за 12 истребителей Rafale проходит последние согласования, заявили собеседники журналистов.

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Существование контракта, но без деталей подтвердил президент Сербии Александр Вучич после встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже,.

«Мы полны решимости приобрести новые самолеты, которые значительно улучшат наши боевые возможности», — заявил сербский лидер.

Вучич добавил, что ожидает подписания контракта через два месяца во время очередной встречи с Макроном.

Журналисты отметили, что в последние месяцы президент Франции начал уделять больше внимания странам, которые раньше были в сфере влияния России. После встречи с Вучичем он заявил, что готов пригласить сербских оружейников принять участие в производстве боеприпасов для Евросоюза.

Источник в кабмине Сербии сообщили журналистам, что покупка истребителей Rafale это только одна сделка. Страна уже заключила контракты на поставку французских радарных и ракетных систем, а сейчас ищет заказчика для поставок транспортных самолетов Airbus.

По словам чиновника, у советских истребителей Миг-29 истекает срок службы, а Военно-воздушному флоту Сербии необходимо обеспечить бесперебойную работу.

Он добавил, что Вучич обратил внимание на французские самолеты после того, как их купила соседняя Хорватия. Тем более, что кроме поставок производитель взял на себя обучение пилотов и техническое обслуживание.

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с сербским лидером в Париже призвал его подтвердить желание страны стать кандидатом на пост в члены Евросоюза и согласовать ряд решений с будущими союзниками. Он подчеркнул, что балканская страна должна двигаться вместе со всей Европой, несмотря ни на какие «превратности».