Мир 23 января 2023, 23:11 Вучич заявил о готовности уйти в отставку ради блага Сербии Президент Сербии Вучич заявил, что готов уйти в отставку ради блага страны РИА «Новости»

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Президент Сербии Александр Вучич на внеочередном совещании Сербской прогрессивной партии заявил, что готов уйти в отставку, если эта мера спасет страну. Об этом сообщила газета Informer. Вучич готов передать правление «более умным людям».

Вучич проинформировал руководство партии о давлении Запада в связи с Косово. Некоторые члены партии заявили, что нельзя продолжать вести переговоры с Евросоюзом и США наугад.

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«Вучич терпеливо все это выслушал, а потом сказал, что, если кто-то считает, что может лучше, то он уйдет в отставку. Он также сказал, что если народ откажется от переговоров и если кто-то посчитает, что мы должны развалить страну экономически, то он оставит управление страной „более умным людям“», — сообщила газета.

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После эмоционального выступления перед однопартийцами президент покинул штаб-квартиру. Газета также сообщает, что в знак солидарности с главой государства заседание покинул председатель исполкома партии Дарко Глишич.

Сербия не отреклась от контактов с Россией вопреки давлению Запада. Вучич также отказался поддержать антироссийские санкции.