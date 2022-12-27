Мир 27 декабря 2022, 10:04 Вучич приказал привести армию Сербии в высшую степень боевой готовности Президент Сербии Вучич привел в боевую готовность вооруженные силы страны РИА «Новости»

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Президент Сербии Александр Вучич приказал привести в полную боевую готовность армию страны. Об этом на своей официальной странице в Twitter сообщил глава Минобороны республики Милош Вучевич.

«Армия защитит суверенитет государства и сербов, где бы они ни жили», — добавил он.

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Как сообщило сербское издание «Вечерне новости», в состояние полной боевой готовности перевели и силы непризнанной Республики Косово.

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Ситуация в регионе обострилась после того, как полицейские самопровозглашенной республики в декабре задержали на севере края правоохранителей по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме.

Близкие к Международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR) источники издания утверждают, что 1,5 тысячи военных готовятся провести операцию по ликвидации баррикад, возведенных на севере края.