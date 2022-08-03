Появилось видео с обстановкой на границе Сербии и Косова

Обстановка на административной линии между Сербией и непризнанным Косовом на третий день после эскалации конфликта осталась тревожно-спокойной. Об этом сообщило РИА «Новости».

На кадрах видно, что на пропускном пункте собралось большое количество автомобилей.

Новый виток напряженности между Сербией и Косовом обострился в минувшее воскресенье, 31 июля. Власти частично признанного государства объявили, что с 1 августа запретят въезд автомобилей с сербскими номерами и водителей с документами Сербии.

В местах проживания сербов начались волнения, демонстранты начали строить баррикады, а военные пограничники заблокировали мост, по которому шел транзит в Косово.

Президент Сербии Александр Вучич обратился к косовским властям и попросил их о мирном разрешении ситуации. При этом он подчеркнул, что в случае продолжения гонений и издевательств над сербами его страна не останется в стороне.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил в эскалации конфликта власти США, которые долгое время поддерживали националистические настроения в Косове.