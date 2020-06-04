Новый пакет санкций в отношении компаний, страхующих корабли, занятые на строительстве газопровода «Северный поток — 2», намерены принять в Конгрессе США. Проект подготовили представители обеих политических партий. Одним из авторов стал сенатор Тед Круз, который был инициатором введения первых запретительных мер.

Как стало известно агентству Bloomberg, Круз заявил, что газопровод представляет собой «критическую угрозу национальной безопасности Америки и не должен быть завершен».

Сенатор-демокрта Джин Шахин подчеркнула, что трубопровод «угрожает Украине, энергетической независимости Европы и дает России возможность эксплуатировать наших союзников». Она потребовала от Конгресса предпринять решительные действия и «встать на пути этого трубопровода».

Круз и Шахин были инициаторами внесения статьи о противодействии «Северному потоку» в оборонный бюджет страны (NDAA) на 2020.

Теперь сенаторы хотят санкционировать страховые компании, сотрудничающие с работающими на проекте судами — судно «Академик Черский», работающий в связке с трубоукладочной баржей «Фортуна»

Запретительные меры могут также коснуться компаний, предоставляющих портовые и ремонтные услуги российским строительным судам.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал санкции в отношении «Северного потока — 2» нарушающими международное право и подчеркнул, что Россия воспринимает их негативно.