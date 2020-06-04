Сенаторы США расширят санкции против «Северного потока — 2»
Как стало известно агентству Bloomberg, Круз заявил, что газопровод представляет собой «критическую угрозу национальной безопасности Америки и не должен быть завершен».
Сенатор-демокрта Джин Шахин подчеркнула, что трубопровод «угрожает Украине, энергетической независимости Европы и дает России возможность эксплуатировать наших союзников». Она потребовала от Конгресса предпринять решительные действия и «встать на пути этого трубопровода».
Круз и Шахин были инициаторами внесения статьи о противодействии «Северному потоку» в оборонный бюджет страны (NDAA) на 2020.
Теперь сенаторы хотят санкционировать страховые компании, сотрудничающие с работающими на проекте судами — судно «Академик Черский», работающий в связке с трубоукладочной баржей «Фортуна»
Запретительные меры могут также коснуться компаний, предоставляющих портовые и ремонтные услуги российским строительным судам.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал санкции в отношении «Северного потока — 2» нарушающими международное право и подчеркнул, что Россия воспринимает их негативно.