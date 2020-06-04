    04 июня 2020, 00:49

    Сенаторы США расширят санкции против «Северного потока — 2»

    Анастасия Кукова

    Новый пакет санкций в отношении компаний, страхующих корабли, занятые на строительстве газопровода «Северный поток — 2», намерены принять в Конгрессе США. Проект подготовили представители обеих политических партий. Одним из авторов стал сенатор Тед Круз, который был инициатором введения первых запретительных мер.
    Сенаторы США расширят санкции против «Северного потока — 2»

    Как стало известно агентству Bloomberg, Круз заявил, что газопровод представляет собой «критическую угрозу национальной безопасности Америки и не должен быть завершен».

    Сенатор-демокрта Джин Шахин подчеркнула, что трубопровод «угрожает Украине, энергетической независимости Европы и дает России возможность эксплуатировать наших союзников». Она потребовала от Конгресса предпринять решительные действия и «встать на пути этого трубопровода».

    Круз и Шахин были инициаторами внесения статьи о противодействии «Северному потоку» в оборонный бюджет страны (NDAA) на 2020.

    Теперь сенаторы хотят санкционировать страховые компании, сотрудничающие с работающими на проекте судами — судно «Академик Черский», работающий в связке с трубоукладочной баржей «Фортуна»

    Запретительные меры могут также коснуться компаний, предоставляющих портовые и ремонтные услуги российским строительным судам.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал санкции в отношении «Северного потока — 2» нарушающими международное право и подчеркнул, что Россия воспринимает их негативно.