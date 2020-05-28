В Москве ограничения считают недобросовестной конкуренцией.

«Вы знаете, что по „Северному потоку — 2“ планы не менялись», — подчеркнул Песков.

Ранее сенатор Константин Косачев заявил, что угрозы американских властей в очередной раз говорят о способности России завершить строительство «Северного потока — 2».