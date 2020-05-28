Песков: санкции против «Северного потока — 2» нарушают международное право
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в России негативно воспринимают ограничительные меры против строительства трубопровода «Северный поток — 2». По его словам, санкции противоречат международному праву. Об сообщило РИА ФАН.
В Москве ограничения считают недобросовестной конкуренцией.
«Вы знаете, что по „Северному потоку — 2“ планы не менялись», — подчеркнул Песков.
Ранее сенатор Константин Косачев заявил, что угрозы американских властей в очередной раз говорят о способности России завершить строительство «Северного потока — 2».