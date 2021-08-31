Сенатор Пушков заявил о наличии у США афганского синдрома

Сенатор Алексей Пушков высказался о последствия вывода войск Соединенных Штатов из Афганистана. По его словам, у США развился афганский синдром.

«Его главная черта — крах веры в военную мощь и эффективность действий США. Причем как в самих США, так и во всем мире», — написал Пушков в Twitter.

Он добавил, что провал признали практически все, кроме американского госсекретаря США Энтони Блинкена. Он по-прежнему считает действия США в Афганистане успешными.

Ранее представитель движения «Талибан»* Забиулла Муджахид заявил, что Штаты не достигли своих целей в Афганистане и потерпели поражение. Однако он надеется, что в будущем удастся построить хорошие отношения с США.

Движение «Талибан»* активировало наступление на правительственные силы Афганистана в начале августа на фоне вывода американских войск из страны. К середине месяца талибы* взял Кабул без боя. Они заявили, что Штаты должны будут покинуть страну к 31 августа. В ночь на вторник Пентагон заявил, что закончил вывод войск из Афганистана.

*"Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.