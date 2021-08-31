Талибы* объявили о поражении США в Афганистане

Представитель движения «Талибан»* Забиулла Муджахид заявил, что Соединенные Штаы проиграли и не смогли достигнуть своих целей в Афганистане. Об этом сообщил телеканал 1TV News.

По словам Муджахид, талибы намерены установить хорошие отношения с США

«Мы хотим хороших отношений с США», — сказал он.

Движение «Талибан»* в начале августа активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Переломный момент произошел 15 августа, когда талибы вошли в Кабул, взяли под контроль президентский дворец, а глава государства Ашраф Гани сбежал.

На следующий день «Талибан» заявил, что война в Афганистане окончена, а с формой правления талибы определяться в ближайшее время. Единственной неподконтрольной провинцией остается Панджшер к северо-востоку от афганской столице.

Пентагон завершил вывод войск США из Афганистана, а также заявил об окончании 20-летней миссии в ночь на 31 августа. Аэропорт в Кабуле, откуда улетали американцы и их союзники, теперь находится под полным контролем «Талибана»*.

*"Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.