Мир 26 марта 2023, 02:07 Сенатор Пушков припомнил Байдену его насмешливые высказывания о сближении России с Китаем Сенатор РФ Пушков напомил Байдену насмешки о возможности сближения России и Китая flickr

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Член Совета Федерации Алексей Пушков припомнил американскому президенту Джо Байдену его сатирическое высказывание о сближении России и КНР. Он подчеркнул, что теперь главе Белого дома «не до смеха». Об этом Пушков сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, в конце 1990-х годов Байден, будучи на тот момент сенатором, рассказал о своем разговоре с «российскими представителями», которые угрожали подружиться с Китаем, если Запад продолжит расширять НАТО на восток. Тогда нынешний американский лидер пожелал всего хорошего, и предложил в случае неудачи сдружиться с Ираном. Как отмечает Пушков, Соединенные Штаты сами создали вызов.

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«Теперь им не до смеха: Россия подружилась и с Ираном, и с Китаем. В США это называют теперь главным вызовом для Америки», — подчеркнул Пушков.

Ранее глава Белого дома Джо Байден дал свои комментарии по поводу сближения России и Китая. По его мнению, Пекин не может дать Москве ничего существенного, а Запад, в свою очередь, добился большого успеха в формировании альянсов.