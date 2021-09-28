Сенатор Пушков назвал угрозы Украины в адрес Венгрии никому не интересными

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал скандал, который вспыхнул между Украиной и Венгрией из-за поставок газа. По его словам, на угрозы Киева уже давно не обращают внимания в Европе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сенатор добавил, что Будапешт, в свою очередь, открыто критикует Киев не только за закон о коренных народах, но и за ущемления венгерского языка в Закарпатье, написало «Утро.ру».

«Будапешт уже успешно блокировал контакты Украины с НАТО и может этим не ограничиться», — сообщил он и добавил, что венгры имеют все возможности «щелкнуть украинцев по носу».

«Украина уже надоела половине Европы со своими скандалами и претензиями, а ее „соответствующие“ угрозы не соответствуют ни реальному весу, ни возможностям этой бедной страны», — заключил свою речь Пушков.

Ранее Украина возмутилась подписанием соглашения о поставках газа между Россией и Венгрией. Недовольство украинских властей заключается в том, что топливо будет поступать через Сербию и Австрию в обход Украины.