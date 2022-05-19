Сенатор предсказал крах США из-за помощи Украине

Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол выразил убеждение, что неконтролируемое оказание помощи Украине может привести к финансовому краху США. Свое мнение политик высказал в колонке для издания Federalist.

Ранее сообщалось, что Рэнд Пол заблокировал в Сенате ускоренное принятие законопроекта о выделении Украине помощи на общую сумму в 38,9 миллиарда долларов. Он предложил внести поправку, предполагающую ужесточение надзора за расходованием средств, направленных на помощь Киеву. В своей колонке он подчеркнул, что нельзя банкротить собственное государство, приняв участие в очередном иностранном конфликте.

«На фоне государственного долга в 120% ВВП, безудержной и невиданной с 1980-х годов инфляции и значительных перебоев в цепочке поставок Соединенные Штаты должны сперва сделать так, чтобы собственная экономика стала надежной, и лишь потом помогать другим государствам», — объяснил Пол.

Политик подчеркнул, что инфляция в стране после пандемии коронавируса достигла максимума за последние 40 лет. Цены на бензин выросли почти в два раза в сравнении с 2021 годом, на энергоносители — на 32%. Стоимость продуктов увеличилась на 9%, а подержанных авто — на 30%. Пол полагает, что подобное стало возможно по причине «бездумных трат» правительства страны.

«Я не раз подчеркивал, что главная угроза национальной безопасности — это наш государственный долг. Только за последние два года США заняли денег больше, чем когда-либо прежде», — подчеркнул сенатор.

Он отметил, что в случае принятия закона о новой помощи Киеву, расходы Вашингтона на Украину составят в общей сложности 60 миллиардов долларов, начиная с 2014 года. Это почти в 10 раз больше, чем ежегодные расходы США на исследования в области онкологии. Рэнд Пол убежден, что если ставить интересы других наций выше своих собственных, ничем хорошим это не закончится. В настоящее же время США рискуют не только столкнуться с финансовым крахом, но и ввязаться в войну с другой крупной державой.