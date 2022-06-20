Сенатор назвал последствия блокады Калининграда для ЕС

Россия будет решать проблему снятия транспортной блокады Калининграда любыми способами, если Евросоюз не исправит ситуацию, заявил в Теlеgrаm-канале глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов.

Сенатор напомнил, что литовские власти в одностороннем порядке решили остановить почти половину грузов, идущих по железной дороге в сторону Калининграда. Он назвал это недопустимым поведением и заявил, что они «выбили стул, на котором сидели все эти годы в качестве члена ЕС». Сенатор призвал Евросоюз вмешаться в решение проблемы.

Евросоюз, если незамедлительно не исправит наглую выходку Вильнюса, сам же дезавуирует для нас легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и развяжет руки для решения созданной Литвой проблемы калининградского транзита любыми избранными нами способами

Андрей Климов напомнил положение совместного заявления о транзите между Калининградской областью и остальной территорией, заключенного между Россией и Евросоюзом. В нем сказано, что стороны признали уникальность положения региона и договорились предпринять специальные усилия для снятия озабоченности обеих сторон в связи с будущим транзитом людей и грузов.