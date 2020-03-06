Сенатор Клишас пояснил, почему на голосование вынесут пакет поправок к Конституции

Собеседник пояснил, что все поправки связаны друг с другом и носят сквозной характер. Выносить их на голосование по одной или по частям невозможно.

«Поправки имеют всеобъемлющий характер, они друг с другом действительно связаны. Достичь результатов, которые поставлены перед нами президентом и людьми, которые внесли эти предложения, возможно, если мы будем реализовывать все эти меры в комплексе, поэтому людям будет предложено голосовать за законопроект в целом», — сказал Клишас.

Сенатор добавил, что многие россияне постоянно ищут во всем подвох. Центризбирком должен четко изложить суть всех изменений, чтобы прозрачно донести до людей правдивую информацию по поправкам в основной закон России.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидерами партий Госдумы заявил, что обновленная Конституция должна объединить людей вне зависимости от их национальности, вероисповедания или политических взглядов.