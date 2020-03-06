Путин объяснил, зачем принимать поправки в Конституцию
Обновленная Конституция должна объединить людей «вне зависимости от политических взглядов, уровня обеспеченности, региона проживания, национальности или вероисповедания». Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с лидерами думских фракций.
По его словам, по сравнению с 1993 годом, когда принимался нынешний основной закон, «ситуация в стране изменилась кардинальным образом».
«По сути, у нас уже другая страна в этом смысле. И конечно, поправки востребованы», — добавил глава государства.
Нужны гарантии невозможности отката назад в том направлении, в которое мы не хотим возвращаться, недопустимость новых попыток раскачки страны.Владимир Путинпрезидент России
Также Путин рассказал, что поправки призваны регулировать не только текущую ситуацию, но и то, что будет происходить в будущем.
Голосование по обновленной Конституции состоится 22 апреля. Наблюдать за его ходом будет Общероссийский народный фронт. Также Путин призвал направить на избирательные участки наблюдателей от всех партий.