Мир 21 декабря 2022, 23:13 Сенат утвердил назначение Трейси послом США в России Сенат Конгресса США утвердил Линн Трейси на пост посла в России Pxhere

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Сенат американского Конгресса утвердил кандидатуру Линн Трейси на пост посла США в России. Трансляцию вел канал C-SPAN.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выдвинул кандидатуру Трейси. За нее проголосовали 93 сенатора, два — против.

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«Кандидатура утверждена», — сказал председатель слушаний.

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Против высказался республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол. Ранее он же блокировал голосование по выделению средств киевскому режиму. В своем аккаунте в Twitter во время заседания он назвал ошибкой отправлять в Россию посла, который поддерживает включение Украины и Грузии в состав НАТО.

Российская сторона еще в сентябре дала свое согласие на назначение Трейси американским представителем в Москве. Она владеет русским языком и станет первой женщиной в истории, которая заняла эту должность.

С 2014 по 2017 годы Трейси работала в российской столице в качестве заместителя посла. До 4 сентября уходящего года главой американской дипмиссии в России был Джон Салливан. Ему пришлось досрочно покинуть свой пост из-за тяжелой болезни жены.