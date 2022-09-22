Байден направил кандидатуру нового посла в России на утверждение сената | 360°

Мир 22 сентября 2022, 23:30 Поделиться Telegram

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Viber Байден направил кандидатуру нового посла в России на утверждение сената Белый дом: Байден направил на рассмотрение сената кандидатуру Трейси на пост посла в РФ YouTube

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Президент США Джо Байден направил на рассмотрение в сенат кандидатуру Линн Трейси на должность посла США в России, сообщила пресс-служба Белого дома. В настоящий момент она является главой американской дипмиссии в Армении.

Трейси с 2014 по 2017 годы работала в Москве в качестве заместителя посла. До 4 сентября главой дипломатической миссии США в России был Джон Салливан. Он досрочно покинул свой пост из-за тяжелой болезни супруги. В России уже согласились на назначение Трейси.

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«Да, агреман дали. Дело в том, что они запросили агреман на нее уже определенное время назад. Они анонсировали, что она выдвинута на эту должность только что. А агреман мы дали», — сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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Ранее Байден в очередной раз оконфузился на публике. На конференции Глобального фонда по борьбе с ВИЧ в США он заблудился на сцене и попытался пообщаться с невидимым собеседником. В итоге президент попросил помощников помочь ему спуститься по лестнице.

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