Мир 27 января 2024, 18:55 Сенат США согласился расширить полномочия властей для борьбы с нелегалами CNN: Сенат США решил расширить полномочия администрации в борьбе с нелегалами Pxhere

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В Сенате США согласились расширить полномочия властей по пресечению незаконной миграции. Как сообщил телеканал CNN, страна пытается остановить всплеск нелегального пересечения южной границы.

«Президент Джо Байден пообещал использовать полномочия, приняв гораздо более жесткие меры в области, которую многие избиратели считают более слабой, чем у бывшего президента Дональда Трампа», — передало СМИ.

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Соглашение Сената могут обнародовать на следующей неделе. Как отметили журналисты, оно также ускорит процесс рассмотрения дел о предоставлении убежища в течение шести месяцев. Сейчас этот процесс может занимать до 10 лет.

Как заявил американский лидер Джо Байден, набор реформ для обеспечения безопасности границ, если его примут, станет «самым жестким и справедливым». Предполагается. что новый закон позволит президенту Соединенных Штатов закрывать границу в тех случаях, когда она «становится переполненной».