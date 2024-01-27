Мир 27 января 2024, 03:10 Байден согласился на «самые жесткие реформы», чтобы защитить границу Байден согласился на самые жесткие реформы в истории США для защиты границы РИА «Новости»

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Американский лидер Джо Байден заявил, что граница США уже очень долго остается «сломанной». Эту ситуацию пора исправить: соглашение Белого дома с сенаторами сделает возможным провести «самый жесткий набор реформ» для защиты границы за всю историю Штатов. Заявление президента опубликовали на сайте правительства.

Байден уточнил, что его представители два месяца вместе с группой сенаторов разрабатывали меры по борьбе с кризисом на границе.

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«Мы все понимаем, что граница остается сломанной на протяжении слишком долгого времени. Это давно пора исправить», — сказал президент.

Новый закон дал бы главе Белого дома новые полномочия закрывать границу в тех случаях, когда она «становится переполненной», отметил Байден.

Ранее губернатор штата Оклахома Кевин Ститт заявил, что готов направить в Техас национальную гвардию из-за проблем на границе с Мексикой. Его поддержал глава штата Флорида Рон Десантис. Он не исключил, что тоже окажет Техасу.