Сенат США поддержал отказ от российских энергоносителей

Сенаторы США поддержали отказ от импорта энергоносителей из России. Голосование еще не закончилось, но инициатива уже собрала много голосов. Трансляцию из сената конгресса США вел телеканал C-Span.

Законопроект разработал президент Штатов Джо Байден. Первоначальный вариант документа уже одобрила палата представителей конгресса США. Сенат немного доработал содержание, поэтому после завершения голосования законопроект снова вернут на рассмотрение палате.

После финального согласования конгрессом США документ отправят Байдену. Он должен будет его одобрить и подписать.

Европа также заявляла о том, что может отказаться от российских энергоносителей. Эксперты рассказали «360» о причинах, по которым ЕС не сможет пойти на такой шаг.