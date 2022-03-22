Энергетик объяснил, почему Европа не может отказаться от российских энергоносителей

Американские журналисты спрогнозировали крах экономической безопасности Соединенных Штатов из-за отказа от российской нефти. Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в разговоре с «360» не согласился с такой формулировкой, но отметил, что США и страны ЕС действительно испытывают проблемы из-за энергетического кризиса в мире. По его словам, Европа в ближайшее время не сможет отказаться от российских энергоносителей.

«Я бы не согласился, что экономическая безопасность США превратилась в прах после отказа от нефти из РФ. Проблемы, которые испытывают и Соединенные Штаты, и страны ЕС, связаны больше с мировым энергетическим кризисом, который начался в 2021 году», — рассказал он.

По его мнению, ситуация ухудшается из-за необдуманных действий США и Европы. Также, на его взгляд, если президент США Джо Байден попытается уговорить европейские страны отказаться от российских энергоносителей, то потерпит фиаско.

«Ну что ж, можно попытаться [убедить] отказаться их полностью от российских энергоносителей. Но это будет означать чисто физическое прекращение деятельности европейской экономики как таковой», — подчеркнул Фролов.

Он объяснил, что Россия — это не просто крупный поставщик энергоносителей, как, например, Норвегия.

«Это доминирующий поставщик энергоресурсов, который является неотъемлемой частью европейской экономики в области и нефти, и газа, и нефтепродуктов, и прочего», — отметил энергетик.

Поэтому, по его словам, нельзя вести речь об отказе Евросоюза от российских энергоносителей. В противном случае все цепочки в европейской экономике порушатся.

«Даже самые убедительные доводы, которые может привести Джо Байден, в данным случае не помогут», — заключил он.

Не поможет, по словам эксперта, даже откровенно юмористический план, который нарисовало Международное энергетическое агентство, по отказу от российского газа, хотя этот план серьезно рассматривает руководство стран ЕС.

Американский журнал The Atlantic ранее написал, что энергетическая безопасность США обратилась в прах после отказа от нефти из России.