Сенат США одобрил включение Швеции и Финляндии в НАТО

Сенат Конгресса США одобрил резолюцию о ратификации протоколов о включении Финляндии и Швеции в НАТО. Теперь документы о присоединении стран отправят на подпись американскому лидеру Джо Байдену.

Трансляцию заседания ведет телеканал C-SPAN. Голосование еще не завершилось, но резолюцию уже поддержало необходимое количество сенаторов. Процедуру ратификации выполняет президент страны, а Сенат должен дать на нее согласие.

После голосования документы о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс подпишет американский лидер Джо Байден. Затем их передадут в НАТО. Присоединение стран к альянсу должны ратифицировать все члены блока. Пока это сделали 20 из 30 стран.

Ранее американский сенатор-республиканец Джим Риш заявил, что вместе со вступлением Финляндии и Швеции НАТО получит определенные преимущества. Он напомнил о мощном вооружении этих стран, которое поможет блоку противостоять «российской угрозе».

Финляндия и Швеция отказались от многолетнего нейтралитета и подали заявку на присоединение к НАТО 18 мая.