Плюсы вступления Финляндии и Швеции в НАТО назвали в сенате США

Американский сенатор-республиканец Джим Риш, выступая в конгрессе, заявил, что НАТО получит ряд преимуществ от вступления в блок Финляндии и Швеции. Об этом написал RT.

Скандинавские страны, напомнил Риш, обладают мощным вооружением и являются нетто-донорами НАТО. Страны дадут Альянсу дополнительные возможности и помогут противостоять «российской угрозе».

«Быстрая ратификация сенатом [документов о принятии] Финляндии и Швеции в качестве новых членов НАТО направит России… мощный сигнал о трансатлантическом единстве, а также укрепит НАТО перед лицом растущей российской угрозы», — заключил сенатор.