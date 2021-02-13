Сенат США начал финальное голосование по импичменту Трампа. Защита и обвинение пришли к соглашению и не стали вызывать свидетелей сторон. К делу приобщили только письменные показания неназванных лиц и конгрессвумен Джейми Херреры Батлер.

Сенат не хочет затягивать этот процесс, сообщило РИА «Новости». Заслушивание показаний заняло бы много времени. Стороны закончили выступления с последним словом. На это им отводилось до четырех часов. Сейчас началось голосование по импичменту, которое завершит процесс.

Решение об отмене слушаний свидетельских показаний было принято почти спонтанно, но обоюдно, сообщило Associated Press. Республиканцы хотят, что суд над Трампом поскорее остался позади. Демократы не могут двигаться по повестке президента Джозефа Байдена дальше, поскольку Сенат не может ей заняться, пока идет процесс импичмента.

Больше половины (54%) зрителей телеканала CNBC высказались за окончательное удаление Дональда Трампа из политической жизни США.