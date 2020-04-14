Помпео заявил, что виновные ответят за пандемию коронавируса

В США заявили, что виновные в распространении коронавируса, понесут ответственность. Сейчас стране следует думать о восстановлении экономики. Время для взаимных обвинений, считают в Госдепе, еще настанет.

Госсекретарь США Майк Помпео в беседе с телеканалом BILD-TV подчеркнул, что Китай своевременно не предоставил сведения о новом вирусе из Уханя. Стенограмма разговора политика с журналистом опубликована на сайте Госдепа.

«Это очень прискорбно, потому что это создало реальный риск во всем мире», — заметил Помпео.

Госсекретарь добавил, что время разобраться в произошедшем еще настанет. Виновные, уверен он, понесут ответственность. Но сейчас сосредоточиться стоит на других задачах: снова «открыть» американскую, а затем — и мировую экономику.

«Еще будет время для взаимных обвинений», — подчеркнул Помпео.

Понимание, когда и где все началось, позволит избежать повторения подобного в будущем. Для этого требуется участие «лучших ученых земного шара».

«Мы должны убедиться, что ни одна страна никогда не станет причиной того, чтобы нечто похожее произошло снова, и что мы вместе работаем над снижением риска повторения угрозы, аналогичной COVID-19», — заключил госсекретарь США.

Тем временем Пентагон обвинил Sputnik и RT в дезинформации о COVID-19. В России пристыдили американское оборонное ведомство.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах коронавирусом заразились уже 582 тысячи человек, скончались 23 628 пациентов. Во всем мире свыше 1,9 миллиона инфицированных.