Сенат Конгресса США поддержал кандидатуру Брейтуэйта на пост главы ВМС

Глава ВМС США сменится четвертый раз за последние полгода.

Ранее Кеннет Брейтуэйт выражал готовность к сложностям и беспокойство за проблемы в ВМС. По его мнению, затруднения связаны с неправильными решениями руководства.

В ноябре прошлого года министра ВМС США Ричарда Спенсера отправили в отставку из-за тайных переговоров.