    22 мая 2020, 11:14

    Сенат Конгресса США поддержал кандидатуру Брейтуэйта на пост главы ВМС

    Ольга Ситникова

    Сенат Конгресса США выступил за кандидатуру американского посла в Норвегии Кеннета Брейтуэйта на должность руководителя Военно-морских сил. Об этом сообщил сайт NEWS.ru со ссылкой на Deccan Herald.

    Глава ВМС США сменится четвертый раз за последние полгода.

    Ранее Кеннет Брейтуэйт выражал готовность к сложностям и беспокойство за проблемы в ВМС. По его мнению, затруднения связаны с неправильными решениями руководства.

    В ноябре прошлого года министра ВМС США Ричарда Спенсера отправили в отставку из-за тайных переговоров.