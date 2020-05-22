Сенат Конгресса США поддержал кандидатуру Брейтуэйта на пост главы ВМС
Сенат Конгресса США выступил за кандидатуру американского посла в Норвегии Кеннета Брейтуэйта на должность руководителя Военно-морских сил. Об этом сообщил сайт NEWS.ru со ссылкой на Deccan Herald.
Глава ВМС США сменится четвертый раз за последние полгода.
Ранее Кеннет Брейтуэйт выражал готовность к сложностям и беспокойство за проблемы в ВМС. По его мнению, затруднения связаны с неправильными решениями руководства.
В ноябре прошлого года министра ВМС США Ричарда Спенсера отправили в отставку из-за тайных переговоров.